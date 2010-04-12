Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Savaş Değirmenci yönetimindeki 06 HBG 88 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 75. kilometresinde havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle şarampole devrildi.



Kazada yaralananların isimleri şöyle:



''Savaş Değirmenci, Nevin Saraçoğlu, Abdülhaluk Duygun, Özlem Aytaç, Nevzat Demirkol, Reşat Murat, Semiha Duygun, Elif Demirkol, Emine Kocaman, Sacide Yanova, Sabri Yanova, Ferhat Yanova, Filiz Yanova, Muhammet Yanova, Bahattin Yanova, Şevval Nur Yanova, Şazet Murat, Nilgün Aytaç, Özdemir Atılay, Murat Aksın.''



Yaralılar, Ankara ve Afyonkarahisar'ın değişik hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı bildirildi.