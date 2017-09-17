Afyonkarahisar'da trafik kazası: 11 yaralı

Afyonkarahisar'da biri tarım işçilerini taşıyan minibüs olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sürücüsü belirlenemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Serkan Ç.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazayı görerek duran Kamil Y.'nin kullandığı otomobil ile Tahsin E'nin kullandığı otomobile ise Mehmet A.'nın kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpması sonucunda ikinci bir kaza daha meydana geldi.

Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Meydana gelen iki kaza nedeniyle çevre yolu yaklaşık bir saat tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.