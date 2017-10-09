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Yaşam

Afyonkarahisar'da kaza; 2'si asker 4 yaralı

Sağlık kontrolleri yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldılar

09 Ekim 2017 02:37

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde, göreve giden jandarma minibüsüne kamyonun çarptığı kazada, 2'si asker 4 kişi yaralandı.

Şuhut İlçesi'nde, Resul Kuytu yönetimindeki kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin içinde bulunduğu ekip minibüsüne, Savaş Özkan (32) yönetimindeki kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, jandarma astsubay E.E (39), jandarma er F.Ş (24) ile kamyon sürücüleri Savaş Özkan ve Resul Kuytu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan Resul Kuytu ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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