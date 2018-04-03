Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) – AFYONKARAHİSAR’da bu yıl 17’ncisi düzenlenen Klasik Müzik Festivali, Flautus Vocis konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığı\'nın destekleriyle düzenlenen Afyonkarahisar 17\'nci Klasik Müzik Festivali’nin açılışı tarihi Millet Hamamı’nda gerçekleştirildi. 10 gün boyunca dünyaca ünlü sanatçılar, klasik müzik dehaları, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı festivalin açılışı Çekya’nın önemli üflemeli sanat gruplarından Flautus Vocis konseriyle yapıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren konseri Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, yazarlar Yalvaç Ural ve Ahmet Ümit ile çok sayıda sanat sever takip etti.

‘AMACIMIZ AFYONKARAHİSAR\'A SANATI KAZANDIRMAK’

Festival hakkında bilgiler veren Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nin 17 yıl boyunca tek temasının klasik müzik ve cazı Afyonkarahisar\'a kazandırmak olduğunu söyledi. Başkadem, \"Tek amacımız ve meselemiz Afyonkarahisar\'a kültür ve sanat kazandırmaktır. Biz bunu kazandıramazsak Afyonkarahisar oteller mezarlığı olur. Geçmişte sorguladığımız en büyük problem aynı klasmandaki sanatçıların Afyonkarahisar\'a gelip gelmemesiydi. Türkiye\'nin en önemli sanat ve fikir adamları burada. Gelecek seneki festivale bu klasmanda adam var mı, varsa da artık kimi getireceğim onun sıkıntısını yaşıyorum. Ama en büyük sıkıntımız süreklilik ve sürdürülebilirliktir. Yani herkes festival yapabilir ama sürdürülebilirlik en zorudur. Biz Afyonkarahisar olarak bunu başarıyoruz\" dedi.

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