Afyonkarahisar 21. Caz Festivali başladı

Afyonkarahisar Caz Festivali, 21’inci yılında yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını 28-30 Haziran tarihleri arasında ağırlıyor. Festivalin ilk gününde Çekya Prag’dan Lucia Bakaiova Kuartet konser verdi.

Festivalin Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem açılış konuşmasında, katılan davetlilere teşekkür etti. Başkadem'den sonra söz alan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, bir şehrin gelişirken sadece ekonomi ile gelişmediğine dikkat çekti. Serteser, "Kültürüyle, sanatıyla, sporuyla tamamı bir bütün. Hepsini bir bütünleştirebilirsek o zaman gelişimi sağlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ilk gün programında yer alan Çekya Prag’dan Lucia Bakaiova Kuartet'in konseri ile ilk gün tamamlandı.

Afyonkarahisar'daki festival, ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü ve Solist Lucia Bakaiova kapanış konseri ile tamamlanacak. Sanatseverler festivalde, üç gün boyunca konserler ve söyleşilerde bir araya gelecek.