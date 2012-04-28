Afyon'daki içki yasağında geri adım atıldı

Afyonkarahisar Valiliği’nin il sınırları içindeki ‘kamuya açık tüm alanlarda içki içilmesini süresiz olarak yasaklaması’ tepki çekince valilik geri adım attı. Valilik Özel Kalemi Metehan Zengin “Yalnızca şehir içinde, insanların oturup kalktığı parklarda yasakladık. Piknik yerlerinde bir yasak söz konusu değil. Araç içlerinde de sürücü dışındakilere bir yasak getirmedik. Kanun maddesindeki şekilden birebir geçirildiği için bir hata söz konusu. Her yerde yasaklamak yanlış bir uygulama olur” dedi.

Elif İnce'nin Radikal'deki haberine göre; Zengin, kararın düzeltildiğini ve valinin imzasını beklediğini söyleyerek, parklardaki yasağı da şöyle açıkladı: “Valiliğin önünde bir park var, insanlar oturamıyor bile. Buralarda ayyaşlar, içki içen tipler vardı. Ailelerden çok fazla şikâyet geliyor. Tinerci, açıktan içki içen tipler, ailelere sarkan tiplerle ilgili bir uygulamaydı.”

Karara göre kamuya açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, gezinti yerlerinde, meskûn mahallerde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekânlarda, karayollarında, piknik alanlarında, ayrıca özel otomobiller, her çeşit taşıma aracının içinde ve ATM’lerde içki içilmesi yasaklanmıştı.



Barodan ‘yasağa’ destek



Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin kararın arkasında olduğunu söyledi. Şahin “Afyon’da çok park yok. Zaten az sayıda parkımızda içki içen, etrafı rahatsız eden insanlar var. Aileleri, çocuğu olan insanları rahatlatan bir karar. Şahsen bir aile reis olarak memnunum ” dedi. Kabahatler Kanunu’nun tek yaptırımının para cezası olduğunu ve önleyici olmadığını savunan Şahin, araçlarda sürücü dışındaki vatandaşların da içki içmemesi için “Küçücük bir mekân. İçinde alkol alınan araçta seyahat etmek ister misiniz? Yaşama hakkını sınırlandıran özgürlük özgürlük değildir” diye konuştu.



Eskişehir’de de alkol yasağı var mı?



Afyonkarahisar Valisi Özel Kalemi Metehan Zengin, kararın başka illerde de uygulandığını söyleyerek Eskişehir’i örnek gösterdi. Eskişehir Valiliği Özel Kalemi Murat Küçük ise ilde böyle bir kararın söz konusu olmadığını belirtti.

Küçük, “Eskişehir özgürlükçü bir şehir. Öğrenciler parkta birasını yudumlar, kafasına göre takılır. Her yerde içkili restoranlar vardır. Öğrenciler Porsuk kenarında marketten ucuza 10 liralık şarabı alır yudumlar, birasını alır, parası yoksa, içkili mekânda oturmaya bütçesi yoksa parkta, çimende, banklarda oturur. Bize göre yanlış bir karar” diye konuştu.



‘Yasadışı bir yasak’



Avukat Efkan Bolaç ise “Vali yetkisini aşmış durumda, kendisini kanun koyucu yerine koyuyor, TBMM gibi davranıyor” dedi. Bolaç: “Sokakta içki içmek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yasak değil. Sarhoş olup çevreye rahatsızlık vermek Kabahatler Kanunu’na göre cezalandırılır. Eğer alkollü araç kullanan çoksa polisi görevlendirir, alkol denetimini sıkılaştırırsın. Valilik kolayını bulmuş, yasakla gitsin diyor.”