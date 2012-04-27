İçki yasağı ile ilgili Vali'den açıklama: Yeni bir yasak koymadık

Afyonkarahisar Valisi, 'Kentte içkiyi yasakladığı' yönünde yer alan haberlere ilişkin 'yasakların zaten var olduğunu, yeni bir yasak koymadıklarını' söyledi.

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın ana yolda bulunan bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, sıkışık yapılaşma nedeniyle vatandaşların eğlenebileceği çok az yerin bulunduğunu söyledi.

Uygulamadan dolayı çok olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Balkanlıoğlu, şöyle konuştu:

“Afyonkarahisar'da eğlenilebilecek çok az yerlerden biri de Hıdırlık Tepesi'dir. Burası kutsal bir mekan. Yeşillik, ormanlık, halkın dinlendiği, eğlendiği bir yer. Ancak, akşam saatlerinde araçlarıyla buraya gelen yüzlerce genç, araç içinde veya dışında alkol tüketiyor. Yol kenarlarında, yolların kesiştiği yerde arabalar duruyor ve alkol tüketiliyor. Alkollü şekilde araç kullanıyorlar. Bu nedenle birçok kavgalar oluyor. Halk bu nedenle parklara gidemiyor. Nerede boş bir bina varsa orası alkol tüketenlerin, serserilerin mekanı oluyor. Hatta 'tinercilerin mekanı oluyor' diye sık sık şikayetler geliyor.”

Balkanlıoğlu, söz konusu bölgede yaşayanların, “Çoluk, çocuk perişan olduklarını, sıkıntı çektiklerini” vurguladıklarını dile getirerek, “Alkol nedeniyle birçok ölümlü trafik kazası yaşanıyor. Afyonkarahisar'da işlenen cinayet sayısı, bölgedeki diğer illere göre 2-3 kat fazla. Bunların da büyük bir bölümü alkolden kaynaklanıyor” dedi.

'Yasak sahalar içinde piknik alanları yok'

Yasağın sadece Afyonkarahisar'ı bağlayacağını belirten Balkanlıoğlu, “Yasak, Kabahatler Kanunu kapsamındadır. Eski mevzuata göre piknik alanlarında alkol tüketmek yasaktı. Bu maddenin üzerini çizdim. Yani piknik alanlarında alkol tüketimi yasak değil. Her yer yasakmış gibi bir algılama oldu. Böyle bir şey yok. Piknik alanlarıyla ilgili tasarı önüme geldiğinde sadece onu çizmiştim. Yasak alanlar, üzerini çizdiğim halde kayıtlara öyle geçmiş. Onu düzelttiriyorum şimdi” diye konuştu.

Vali Balkanlıoğlu, halktan yasakla ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

“Yasak sahalar içinde piknik alanları yok. Tüm vatandaşlarımız 'Sayın Valim Allah razı olsun, çok iyi oldu' diye elektronik posta attı, telefon etti. Kimse, 'niye bunu böyle yaptın' diye tepki göstermedi. 'Bu işten muzdarip oldum' diyen bir Afyonkarahisarlı yok. Emniyet ve jandarma bölgelerinde güvenlik güçleri, bu konuyu takip edecek. Zaten bu yasaklar mevcut. Dünyanın birçok ülkesinde yasak. Ülkemizde de yasak zaten. Mabetlerde, mabet yakınlarında, camilerde, apartman boşluklarında, meskun mahalde... Bu şekilde açıktan içki içmek, çevreyi rahatsız etmek zaten yasak. Biz zaten yasak olan şeyi derleyip, toplayıp, ete ve kemiğe büründürdük. Ekstra yeni bir şey yapmadık. Eski köye yeni adet getirmedik. Çoğu, mevzuatta mevcut. Biz halkın dikkatini buraya çektik.”

‘Eskiden nerelerde serbestse yine serbest’

Ruhsatlı yerlerde, kapalı mekanlarda alkol tüketmenin yasak olmadığını ifade eden Balkanlıoğlu, “Eskiden nerelerde serbestse yine serbest. Eskiden nerelerde yasaksa, yine yasak. Bizim koyduğumuz yasağı birçok il 5-10 sene önce koymuş. Eskişehir, Ordu, Çankırı gibi iller de koymuş. Hatta Çankırı'da bir vatandaş yasağı yargıya taşımış. Danıştay kararıyla valilik haklı bulunmuş” diye konuştu.

Balkanlıoğlu, içkili yerlerde herhangi bir ruhsat iptalinin söz konusu olmadığını, yasağın 15 gün sonra yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.