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Afyon Valiliği açık alanlarda alkollü içecek içilmesini yasakladı!

Vali İrfan Balkanlıoğlu imzasıyla yayınlanan, karara göre, “Piknik ve ören yerleri” dahil onlarca mekanda alkol tüketimi ve satışı yasaklandı

27 Nisan 2012 12:41

Afyonkarahisar Valiliği kararıyla kentte piknik yerleri de dahil olmak üzere içki satışı ve tüketimi yasaklandı. Kamu esenliği ve trafik kazalarının önlenmesi gerekçesiyle başlatılan yasağa uymayan 82 TL ödeyecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “Sigarayla olduğu gibi alkolle de mücadele etmemiz gerekiyor” sözlerinden sonra harekete geçen ilk il Afyonkarahisar oldu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu imzasıyla yayınlanan 2012/3 sayılı, “Açıktan alkol alınmanın ve alkol satışının yasaklanması” başlıklı karara göre, “Piknik ve ören yerleri” dahil onlarca mekanda alkol tüketimi ve satışı yasaklandı. Valilik, “Alkol kullanımı ve satışı” ile ilgili kararında, “Alkol kullananlarca şehrin belli yerlerinin mesken tutulması, buralarda taşkınlık yapılması, çevreye rahatsızlık verilmesi, trafik kazalarının önlenmesi” gerekçe olarak yer aldı. Kararda özetle şöyle denildi:

“İl sınırları içerisinde, huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla gerekli önleyici tedbirler alınmaktadır. Bu bağlamda alkol kullananlarca şehrin belirli alanlarının mesken tutulduğu, buralarda taşkınlık yapıldığı, özel araçlarda içki tüketiminin alışkanlık haline getirildiği, çevreye rahatsızlık verildiği ve alkollü araç kullanarak trafik kazalarına neden olunduğu, bu nedenle il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulması, olabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla idari tedbir olarak düzenleme yapıldı.

Kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda ilimiz merkez ilçe sınırları içerisinde veya meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde, umuma mahsus park ve bahçelerde, umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda ve her çeşit taşıma araçlarının içinde açıkta alkol içilmesi veya satışı yasaklandı. Ayrıca gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane, terk edilen yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri, içerisinde çeşitli işyerleri olan 24 saat açık iş hanı merdiven boşlukları ve boş alanlarında alkollü içeceklerin içilmesi yasaklanmıştır.”


82 TL ceza var


Yasağa uymayanlar, Kabahatler Kanunu’nun ‘Sarhoş’ ve ‘Gürültü’ kabahatini düzenleyen 35 ve 36’ncı maddelerine göre cezalandırılacak. Maliye Bakanlığı’nın 2012’ye yönelik tebliğine göre yasağı ihlal edenlere 82 TL ceza kesilecek.

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