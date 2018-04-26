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Afyon Şeker ihalesinin kazananı belli oldu

Kotası en yüksek şeker fabrikasının sahibi Doğuş Gıda A.Ş. oldu

26 Nisan 2018 19:10

Kotası en yüksek şeker fabrikası olan Afyon Şeker Fabrikası'nın ihalesinin kazananı belli oldu. İhaleye Kayseri Şeker, Mutlucan BBM Safi Katı Yakıt, Albayrak Turizm, Torunlar, Özbey ve Doğuş katıldı. Kazanan ise Doğuş Gıda A.Ş. oldu.

En yüksek kotaya sahip fabrikalardan biri olan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon lira açıldı.

İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi fiyat 680 milyon liraya çıktı.

Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi ve fabrikayı satın aldı.

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