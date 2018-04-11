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"Satışa çıkarılan 14 şeker fabrikasından 13'ü, AKP'ye 'Evet' diyen illerde"

Yalnızca, Alpullu'nun bağlı bulunduğu Babaeski İlçesi'nde “hayır” çıkmış

11 Nisan 2018 13:22

2015'te yapılan genel seçimlerde şeker fabrikaları satılacak 14 merkezde, sandıklardan AKP'nin çıktığı belirtildi. 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği ve Başkanlık referandumunda da aynı yerlerden 13'ünde, yine yüksek oranda “Evet” oyu kullanıldığı ifade edildi. 14 merkez arasında sadece, şeker fabrikalarının bulunduğu merkezlerden olan Alpullu'nun bağlı bulunduğu Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde yüzde 71.1 “hayır” çıktığı söylendi. Alpullu'nun, aynı zamanda 14 merkez arasında genel seçimde AKP'ye oy vermeyen tek bölge olduğu ifade edildi. 

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberi şöyle:

Erzurum'da yüzde 68

14 il ve ilçede 2015 seçimlerinde AKP galip gelirken bu il ve ilçelerden bazılarında AKP'nin oyu yüzde 68'e kadar yükseldi. Referandumda “Hayır” oyu veren Alpullu'dan da, 2015 seçimlerinde yüzde 55.5 oranında AKP'ye oy çıktı. AKP bu merkezlerde en düşük yüzde 51 oy aldı.

2015'te AKP'ye en yüksek oranda oy veren yerlerin başında yüzde 68'le Erzurum ve Elbistan geliyor. Onları yüzde 65'le Yozgat, yüzde 63.4'le de Afyon izliyor. Muş yüzde 62, Afyon yüzde 63.4, Çorum ise yüzde 61'le onları izlerken Kastamonu ve Tokat-Turhal'da AKP'ye oy verenlerin oranı yüzde 60'ı buluyor.

Referandumda "Evet"

Şeker fabrikalarının bulunduğu diğer yerlerde de oy oranları şöyle sıralanıyor: Bor-Niğde yüzde 57.2, Erzincan yüzde 57, Konya -Ilgın yüzde 53, Kırşehir ve Burdur yüzde 51. Şeker fabrikalarının bulunduğu il ve ilçelerdeki halkın tutumu referandumda da değişmedi. 16 Nisan 2017'deki referandumda Alpullu'nun dışındaki bütün il ve ilçelerde ezici çoğunlukla “evet” oyu çıktı. En yüksek “evet” oyunu yüzde 75'le Erzurum verdi. Onu yüzde 74'le Yozgat izledi.

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