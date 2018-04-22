T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeterli teklif gelmediği için satılamayan Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları yeniden ihaleye çıkarılıyor

Fabrikalar için 4 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek

22 Nisan 2018 11:44

Yeterli teklif gelmediği için satılamayan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları hakkıdna birlikte özelleştirilme kararı alındı. Fabrikalar için 4 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) internet sitesinde yer alan ilana göre, Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları birlikte "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. Fabrikalar için 4 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek. İhalede, geçici teminat tutarı 4 milyon lira, şartname bedeli 10 bin lira olarak belirlendi. Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları için daha önce ayrı ihaleler açılmış, Erzurum'daki fabrika için teklif gelmemişti.

İhale detayları şöyle;

"T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, İdare’nin %100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait aşağıdaki tabloda yer alan Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikası birlikte olmak üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir."

ETİKETLER

Erzincan şeker fabrikasıErzurum şeker fabrikasıihaleyeterli teklifsatışözelleştirmetekrardan satışa çıkarıldıtaksit4 Mayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24