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Yaşam

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde parçalanmış bebek cesedi bulundu!

Afyon Kocatepe Üniversite kampüsü arkasında parçalanmış bebek cesedi bulundu

21 Aralık 2013 20:55

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü arkasındaki boş arazide, kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemeyen parçalanmış halde 1 günlük bebek cesedi bulundu.

AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsü yanındaki öğrenci yurdunun özel güvenlik görevlileri, saat 15.00 sıralarında kulübenin yanına gelen köpeğin ağzındaki bebek kolunu fark etti. Bebeğe ait kolu köpeğin ağzından alan güvenlik görevlileri, durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen polis, çevrede yaptığı aramada, AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunun arkasındaki boş arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi buldu.

Onur Bayram'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bir günlük olduğunu tahmin edilen bebeğin cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyon Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Üzerinden herhangi bir not çıkmayan ve köpeklerin parçaladığı bebeğin cinsiyeti belirlenemedi.

 

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