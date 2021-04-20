After Life'ın üçüncü sezon çekimleri başladı

Ricky Gervais'in yaratıcısı olduğu After Life dizisinin üçüncü sezon çekimlerine başlandı. Gervais, sosyal medya hesabından çekimlerin ilk gününden bir fotoğraf paylaştı. Dizinin üçüncü sezonunun ne zaman izleyici ile buluşacağı belirsizliğini koruyor.

İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'in imzasını taşıyan Netflix dizisi After Life, geçtiğimiz nisan ayında ikinci sezonuyla ekranla geri döndü. 2019 yılında yayınlanan ilk sezonuyla geniş izleyici kitlesine ulaşan dizi, ikinci sezonunda da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Eşi Lisa'yı kaybettikten sonra yaşama amacını yitiren ve artık hiçbir şeyi umursamadığı için aklına gelen her şeyi yapmaya ve söylemeye başlayan Tony'ye odaklanan dizi, ikinci sezonunda da izleyicileri acı tatlı bir yolculuğa çıkardı.

Gervais üçüncü sezon için hazırlıklara başladığını Instagram hesabından paylaştığı bir görsel ile duyurmuştu. Şimdi ise After Life dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonunun çekimlerinin başladığı haberini yine aynı şekilde Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.