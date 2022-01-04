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Kültür-Sanat

After Life'ın final sezonu fragmanı yayınlandı

Dizinin final sezonu, 14 Ocak'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak

04 Ocak 2022 21:30

Komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Netflix dizisi "After Life"ın 3. ve final sezonundan fragman yayınlandı. Dizi, eşinin ölümünden sonra hayattaki amacını kaybeden Tony Johnson adlı karakterin kara mizah dolu öyküsünü anlatıyor. 

Tambury adlı kurgusal bir kasabada geçen dizide, Emmy ödüllü oyuncu Rick Gervais, yerel gazetede çalışan ve eşinin ölümünden sonra depresyona girmiş Tony Johnson karakterini canlandırıyor. Gervais'e Tom Basden, Kerry Godliman, Ashley Jensen ve Penelope Wilton gibi oyuncular eşlik ediyor.

Önceki sezonlar gibi 6 bölümden oluşacak olan final sezonu, 14 Ocak'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

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