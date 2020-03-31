Afşin'de kurulacak termik santral için ‘ÇED Olumlu’ raporu verildi

Ülke salgınla mücadele ederken, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde termik santral için ‘ÇED Olumlu’ kararı verildi. Projenin ÇED raporunu ise Kanal İstanbul'un da raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik hazırladı

Maraş’ın Afşin ilçesi Altınelma ve Tanır mevkiindeki Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santralı Açık Kömür İşletmesi ile ilgili ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararı verildi. Proje dosyasını iktidarın tüm bilimsel uyarılara rağmen vazgeçmediği Kanal İstanbul'un da ÇED raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik oluşturdu. Projeyi inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 27 Mart tarihinde ‘ÇED Olumlu’ kararı aldı.

"Ekonomik ömrü 35 yıl"

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre Çınar Mühendislikçe hazırlanan ÇED raporunda yer alan bilgilere göre santralin ‘ekonomik ömrü’ 35 yıl. Raporda santralin kurulmasının amacının ‘enerjideki dışa bağımlılığın azaltılması’ olarak gösterilirken, yerli kömüre ilişkin ‘2023 hedefi’ konulduğu hatırlatıldı. ÇED raporunda EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün kurmayı planladığı santralin yatırım tutarı 17 milyar 280 milyon TL olarak gösterildi. ÇED raporunda, şu ifadelere yer verildi: “Projenin planlandığı alan Afşin Havzası içerisinde kalmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak olan tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması için Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı‘ndan gerekli izinler alınacaktır. Söz konusu projenin gerçekleşmesi ile birlikte inşaat aşamasında 5 bin 352 kişi işletme aşamasında 2 bin 23 kişinin (Termik Santral: 650, Maden Sahası: bin 373) istihdam edilmesi planlanmaktadır.”

“Kömür iyi kullanıldığı takdirde temiz bir yakıttır”

Greenpeace’e göre termik santraller bölgede 17 bin erken ölüme neden olurken, Çınar mühendislikçe hazırlanan ÇED raporunda, “Kömür iyi kullanıldığı takdirde temiz bir yakıttır” ifadesi kullanıldı. Raporda, şöyle dendi: “Günümüzde temiz kömür teknolojileri kullanılarak kömür, tüm dünyada doğayı kirletmeden kullanılabilmektedir. Ülkemizde yapılan en büyük yanlışlık, hava ve çevre kirliliğinin tek nedeni olarak kalitesiz kömürlerin gösterilmiş olmasıdır. Dünya üzerinde kötü ya da kalitesiz kömür yoktur. Termik santral kaynaklı kirleticiler bitkilerin gelişiminde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Kurulması planlanan santralin işletilmesi esnasında önlem alınmadığında kaynaklanacak en önemli insan sağlığı ve çevresel etki, hava kirliliğidir. Tesis bünyesinde oluşacak emisyonlar için yapılan hava kirliliği modelleme çalışmaları neticesinde, kirletici parametre değerlerinin sınır değerlerin altında kalacağı görülmüştür.”