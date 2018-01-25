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Medya

'Afrin' paylaşımı yapmamasına sosyal medyada 'tepki' gelmişti; Gupse Özay'dan açıklama

Özay, tepkiler sonrası bir paylaşımını silmişti

25 Ocak 2018 13:45

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin paylaşımda bulunmadığı gerekçesiyle sosyal medyada takipçileri tarafından eleştirilen Gupse Özay, açıklama yaptı.

Özay, sosyal medya hesabı Twitter'da Alaska'da meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem için paylaştığı mesajı sonrası eleştirilmeye başlanmış, bazı internet haber siteleri tarafından tepki görmüştü. Özay, tepkiler üzerine ilgili tweetini silerek bir açıklamada bulundu.

Özay'dan takipçilerine yanıt

Özay, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

“Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru.”

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