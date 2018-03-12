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"Afrin harekâtı varken olmaz" demişti; Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi

Çiftin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi

12 Mart 2018 00:57

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi.

Arda Turan'dan 'düğün' cevabı: Afrin harekâtı varken olmaz

Turan’ın akşam saatlerindeki nikâh törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldı.

Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

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