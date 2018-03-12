"Afrin harekâtı varken olmaz" demişti; Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlendi.

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Turan’ın akşam saatlerindeki nikâh törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldı.

Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.