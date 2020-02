Arda Turan'dan 'düğün' cevabı: Afrin harekâtı varken olmaz

Sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlenme teklif eden ve yakında düğün yapması beklenen Başakşehirli futbolcu Arda Turan, nikah tarihinin sorulması üzerine, "Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz" cevabını verdi.

NTV'nin haberine göre Turan, önceki gün arkadaşı Cemal Sarıhan ve kardeşi Okan Turan'la Zorlu Center'da görüntülendi. Takım elbise giymesi dikkat çeken Turan'a muhabirler, "Damat gibisiniz. Nikah tarihi belli oldu mu?" diye sordu.

"Zamanı gelince her şey olur"

Sorunun üzerine Afrin harekatında yaşamını yitiren askerlere çok üzüldüğünü belirten Turan, "Ülkemiz ve askerlerimiz şu an bir mücadele veriyor, can veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz. Zamanı gelince her şey olur" dedi.

Sevgilisi Aslıhan Doğan'a geçen ay evlilik teklif eden Turan'ın 4 Haziran'a gün aldığı, çiftin Çırağan Sarayı'nda yapılacak düğüne hazırlanmaya başladığı öne sürülmüştü.