"Afrin Harekâtı sürerken olmaz" demişti; Arda Turan bu akşam evleniyor mu?

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında bir süredir birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile evlenmesinin mümkün olmadığını belirten Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın bu gece nikâh masasına oturacağı iddia edildi.

Arda Turan, nikah tarihini soran muhabirlere ''Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.

Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü:



(POSTA)