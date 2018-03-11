T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Afrin Harekâtı sürerken olmaz" demişti; Arda Turan bu akşam evleniyor mu?

Turan-Doğan çiftinin nikâh şahidinin Erdoğan olacağı iddia edildi

11 Mart 2018 15:54

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında bir süredir birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile evlenmesinin mümkün olmadığını belirten Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın bu gece nikâh masasına oturacağı iddia edildi.

Arda Turan, nikah tarihini soran muhabirlere ''Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.

Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü:
 

(POSTA)

ETİKETLER

Arda TuranAslıhan DoğannikahdüğünevlilikErdoğanCumhurbaşkanışahitPostabu akşam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24