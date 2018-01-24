'Afrin' harekâtı hakkında paylaşım yapmayan Gupse Özay'a sosyal medyada 'tepki'

Alaska'da meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak Twitter'dan bir mesaj yayımlayan oyuncu Gupse Özay'a sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Oyuncu Özay, Twitter'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı için paylaşım yapmaması gerekçe gösterilerek hedef alındı.

ABD’nin Alaska eyaleti açıklarında dün (23 Ocak 2018) yerel saat ile 09.30 sıralarında 8,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmıştı. Özay, bunun üzerine Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Ardından Özay, gelen tepkiler üzerine bir süre sonra paylşımını sildi.

Bazı internet haber siteleri Özay'ı hedef aldı.