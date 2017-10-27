Afrikalı öğretmenlere 'Eğitimde Oyunlaştırma' dersi

İSTANBUL, (DHA) -BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Güney Afrika Free State Eyaleti ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen \'Okul Öncesi Öğretmenler için Eğitsel Matematik Oyunları Atölyesi\' 24 Ekim\'de Güney Afrika\'nın Free State Eyaleti\'nin Parys şehrinde gerçekleşti.

4 gün süren etkinliğin ev sahipliğini ve eğitmenliğini, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur üstlendi. \'Eğitsel Oyun Tasarımı ve Eğitimde Oyunlaştırma\' konularında çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr. Samur, Güney Afrika Free State Eyaleti’nin farklı bölgelerinde görev yapan çok sayıda okul öncesi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Yrd. Doç. Dr. Samur, dört gün boyunca süren workshoplarla oyun temelli öğretim yöntemlerini anlatarak, eğitimler verdi. 50\'den fazla sayıda sınıf içinde oynanabilecek matematik oyunu tasarlayan Yrd. Doç. Dr. Samur, daha fazla öğretmene ulaşmak amacıyla çıkığı yolda, projenin son aşamasında, Afrikalı öğretmenler arasından seçilecek dört öğretmeni Bahçeşehir Üniversitesi\'nde ağırlayarak devam edecek. Gelecek olan Afrikalı öğretmenlere, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin uyguladığı \'Eğitmen Eğitimi\' programı verilecek.

Projenin devamı için çalışmalarının sürdüren Yrd. Doç. Dr. Samur, matematikten farklı alanlarda da benzer çalışmalar yapılmasını planlıyor.

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