Afrika'daki yatırımlarıyla dünyanın en büyükleri arasında giren inşaat firması İstanbul'u dönüştürecek

Afrika’da yaptığı yatırımlarla ‘Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi’ listesine 18’inci sıradan giren Öztürk İnşaat, İstanbul’da yatırım yapacak. 10 yıldır Afrika’yı merkez üssü seçen şirket, Fikirtepe ve Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüme girecek.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak oluşturduğu ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesi açıklandı. Geçen yıl 42 Türk şirketin olduğu listeye bu yıl 43 şirket girdi. Listeye bu yıl ilk kez giren Öztürk İnşaat ise Türk şirketleri içinde birinci, dünya sıralamasında 18’inci sırada yer alması ile dikkat çekti.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, 10 yıl önce Afrika pazarına girdiklerini belirten Öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Gine, Gana, Kamerun, Angola, Tanzanya, Zambiya ve Sudan’da yatırımlarımız var. Afrika ve Suudi Arabistan’da şuan devam eden iş büyüklüğü 3.6 milyar dolar. Kamerun’da geçen yıl kazandığımız 740 milyon dolarlık duble karayolu projesi sürüyor. 100 bin Endonezya hacısına hitap edecek 1.3 milyar dolarlık otel tarzı bir kompleks yapıyoruz. Afrika’da bugüne kadar 5.7 milyar dolarlık enerji, üniversite, toplu konut ve hastane işleri tamamladık” dedi.

Afrika’da pazar hakimi olduklarını belirten Öztürk, imzalanan ve önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan 53 milyar dolarlık proje olduğunu ve bunun finansman modelleri üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Afrika’da devlet garantisi ile proje geliştirdiklerini belirten Öztürk, uluslararası finans kuruluşları ve fonları ile finansman üzerine çalıştıklarını söyledi. ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesine girmelerinin kendileri için de sürpriz olduğunu belirten Öztürk, “Yurtdışında 16 şirketimiz ile faaliyet gösteriyorduk. Bu şirketleri tek çatı altında toplayınca listeye girmeyi başardık. Ülkemiz adına gurur verici bir başarı. Aynı zamanda sorumluklarımız da arttı” dedi.

Fikirtepe ve Gaziosmanpaşa'da dönüşüm

2009’a kadar Türkiye’de taahhüt işlerine imza attıklarını ve sonrasında yurtdışına odaklandıklarını belirten Öztürk, İstanbul’da kentsel dönüşüm planladıklarını dile getirdi. İstanbul’da Fikirtepe’de yer alacaklarını belirten Öztürk, “2.5 yıldır Fikirtepe projemiz gündemde. İmar sorunları nedeniyle süreç uzadı. 33 bin metrekare alanımız var ve 360 milyon lira yatırım yapacağız. Konut ve ticari birimler olacak” dedi.

Gaziosmanpaşa’da da 128 bin metrekare alanda 3 bin 100 konutluk dönüşüm projesi planladıklarını belirten Öztürk şunları söyledi: “2012 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği Esenler kentsel dönüşüm projesine dahil olacaktık. Ancak Cumhurbaşkanı az katlı konut yapılması çağrısı yaptı. İmar koşullarına göre o projede müteahhitlik kârı kalmamıştı. O nedenle bu projeden çıktık.”

Payımız küçük

Listede 43 Türk şirketi var ama, uluslararası pazardan alınan pay düşük. 250 şirketin geçen yıl uluslararası pazardaki toplam geliri 521 milyar 199 milyon dolar. Türkiye’nin payı ise yüzde 5.6’ya denk gelen 29.3 milyar dolar. Çin, 89 milyar 675 milyon dolar ile yüzde 17.2 pay alıyor. Amerika 59 milyar 403 milyon dolar ile yüzde 11.4’lük dilimi alıyor. İspanya 68 milyar 409 milyon dolar ile yüzde 13.1, Fransa 51 milyar 372 milyon dolar ile yüzde 9.9, Almanya 33 milyar 843 milyon dolar ile yüzde 6.5 pay alıyor. 29 milyar 922 milyon dolar ile İtalya yüzde 5.7, İngiltere 7 milyar 286 milyon dolar ile yüzde 1.4 pay alıyor. Kore ise yüzde 7.1’e denk gelen 37 milyar 51 milyon dolar pay alıyor. Japonya ise 4.2’ye denk gelen 21 milyar 812 milyon dolar pay alıyor.

Listede dikkat çekenler

-‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde 2013 verilerine göre 42 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 2014 yılı verilerine göre 2015 yılında 43’e yükseldi. 3. köprü ve 3. havalimanı projeleri müteahhitleri de listede yer aldı. Cengiz İnşaat 146’de 169’a geriledi. Kolin İnşaat listede 219’den 240’a düşerken, Limak 163’ten 145’e yükseldi. İçtaş ise 103’üncü sıradayken 121’inci sıraya geldi.

-Türk firmaların 2014 gelirleri geçen yıla göre yüzde 43.4 artışla 29.3 milyar dolar oldu. Listede ilk sırada yer alan Çin şirketlerinin geliri ise 89 milyar 675 milyon dolar.

-Listeye Öztürk İnşaat’ın yanı sıra Kuzu İnşaat 151’inci sıradan, Dorçe İnşaat 232’inci sıradan, Prekons İnşaat ise 242’inci sıradan giriş yaptı. Kuzu İnşaat İran’da 2 milyar dolarlık konut projesi yapıyor. 50’den fazla ülkede 3.2 milyon metrekare iş bitirmesi bulunan Prekons modüler yapılar ve hafif çelik binalar konusunda uzman. Dorçe ise Afrika, Irak, Rusya, Körfez Ülkeleri, Kazakistan ve Güney Amerika’da projeler geliştiriyor.

-Türk firmalarının toplam gelirde 2013 yılı rakamları ile yüzde 3.8 olan payı 2014’de yüzde 5.6 olarak gerçekleşti.

-Türkiye listede Çin’den sonra 2. sırada. En büyük 250 müteahhit listesinde Çin’den 65, Türkiye’den 43, Amerika’dan 32, İtalya’dan 15, Japonya’dan 14, Kore’den 12, İspanya’dan 11, Fransa’dan 5, Almanya’dan ve Avusturalya’dan 4, İngiltere’den ve Brezilya’dan 3, Hollanda’dan 2 şirket yer alıyor.

Kuzey Irak’a 16 bin 800 konut

Kuzey Irak’ta 16 bin 800 konutluk bir proje üzerine çalıştıklarını belirten Yusuf Öztürk, bunun için 3 milyar 340 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söyledi. Öztürk, “Bu, Türk bir müteahhittin yurtdışında tek kalemde aldığı en büyük konut işi olacak” dedi. Öztürk, Bağdat Zaferani bölgesinde ise 2 bin 120 konutluk bir projeyi devlet için yaptıklarını dile getirdi.