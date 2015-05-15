Üsküdar'da kentsel dönüşüm başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Üsküdar'da kentsel dönüşümün başlamasına ilişkin imar planı değişikliği teklifini oy çokluğuyla kabul etti.

Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısının dördüncü birleşiminde, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, CHP'li meclis üyelerin ret oylarına rağmen, AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.



İmar Komisyonu Başkan Vekili Timur Soysal, imar planı değişikliğiyle ilgili toplantıda şu açıklamayı yaptı:



"Ticaret artı konut planı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış plan. Geçen ay kabul ettiğimiz dosya da mevzuat açısından bir sorun taşımıyor. Geçen ay konuştuğumuz raporda ise dönüşüm olacak yerdeki insanlar depo alanına taşınacak. Daha sonra eski yerlerine geçecekler. Depo alanına mümkün olduğu kadar fazla konut üretilsin istedik. Çünkü dönüşüm çalışmaları yürürken insanların geçici ikamet edeceği alanlar hazır olsun istiyoruz. Üsküdar Belediyesi ile TOKİ'nin imzalayacağı protokolle konutlar hak sahibine verilecek."

'Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onları hak sahibi yapacak şekilde dönüşümü başlatıyoruz'





Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kararın Üsküdar için hayati önem taşıyarak şunları kaydetti:



"Üsküdar'da kentsel dönüşümün ilk kazması bu kararla vurulmuş oldu. İnşallah yakında TOKİ ile yapacağımız protokolle yerinde dönüşüm mantığıyla ilerleyeceğiz. Şu anda orada vatandaşlarımız bulunmakta. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onları hak sahibi yapacak şekilde dönüşümü başlatıyoruz. Şu andaki kaçak projeleri yıkıp, yerine Üsküdar estetiğini bozmayacak ve koruyacak şekilde güzel binalar inşa edeceğiz. Bizim uygulamamız sadece Üsküdar'da değil, İstanbul'da önemli ve örnek bir uygulama olacak. Toplam alanımız 45 dönüm ve mülkiyetin tamamı kamu mülkiyetindedir. Yoğunluğu artırmadan Boğaz'daki estetiği daha da güzelleştirecek örnek bir proje olacak. Hayırlı olsun."