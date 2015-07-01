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Beyoğlu Belediyesi'nden Tarlabaşı'nda kentsel dönüşüm açıklaması

Belediye’den yapılan açıklamada Tarlabaşı Yenileme Projesi'ne ilişkin herhangi bir durdurma kararının söz konusu olmadığı belirtildi

01 Temmuz 2015 22:21

Beyoğlu Belediyesi, Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi’ndeki kamulaştırmaların hukuka uygun olmadığı yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu, projede herhangi bir durdurma kararının söz konusu olmadığını söyledi.

Habertürk’te yer alan habere göre; Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Tarlabaşı Yenileme Projesi’nde çalışmalar hukuki herhangi bir engel ve duraksama olmaksızın hızla devam etmekte” dendi. Belediye’den yapılan açıklama şöyle:

“Danıştay 6. Daire’nin aldığı yeni bir kararla, bazı kamulaştırmaları iptal ettiği, yenileme projesinin akamete uğradığı şeklinde algı oluşturmaya dönük haberler asılsızdır. Danıştay 6. Daire, İdare Mahkemeleri’nden daha detaylı bir inceleme yaparak, yeniden bir karar vermelerini istemiştir. Sonuç olarak, Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi kapsamındaki bütün kamulaştırmalar hukuka uygundur. İdare mahkemeleri de, Anayasa Mahkemesi de bu uygunluğu teyit etmiştir. Tarlabaşı Yenileme Projesi’nde çalışmalar hukuki herhangi bir engel ve duraksama olmaksızın hızla devam etmektedir.”

Danıştay 6. Daire, Tarlabaşı Yenileme Projesi’nde davalı Beyoğlu Belediyesi’nin karar düzeltme talebini reddetmişti.

Tarlabaşı sakinlerinin 4 yıl önce açtığı davada Danıştay 6. Daire’nin, Tarlabaşı Yenileme Projesi hakkında İstanbul İdare Mahkemeleri’nin verdiği “kamulaştırma hukuka uygundur” kararlarını 10 Nisan 2014’te bozması üzerine, davalı Beyoğlu Belediyesi tekrar Danıştay’a başvurarak “karar düzeltme yoluna” gitmişti. Danıştay 6. Daire’nin 4 Mayıs 2015’te verdiği ve bu hafta tebliğ ettiği kararında ise “karar düzeltmeye gerektirecek bir neden olmadığı”na hükmederek karar düzeltme istemini reddetmişti.

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