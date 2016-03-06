"Afrika turunda Erdoğan'a eşlik eden Sami Boydak'ın dönünce aldığı ilk haber, Boydak'lara operasyon oldu"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlandığı" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yönetici Memduh Boydak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Holding yöneticilerinden Erol Boydak ile Murat Bozdağ ise mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Boydak'lara operasyon düzenlendiği saatlerde, Boydak ailesinin üyelerinden İstikbal A.Ş.'nin Genel Müdürü Sami Boydak'ın Batı Afrika'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) kiraladığı uçakla Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Vahap Munyar, "Sanırım Sami Boydak’ın İstabul’a indiğinde ilk aldığı haber, Hacı Boydak, Memduh Boydak, Erol Boydak ve Murat Bozdağ’ın göz altına alınmaları oldu" dedi.

Vahap Munyar'ın Hürriyet'in bugünkü (6 Mart 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

İstikbal A.Ş. Genel Müdürü Sami Boydak, aynı zamanda Gana Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu.

Kendisiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı Afrika turunun ilk durağı Abidjan’da konakladığımız otelin lobisinde karşılaştım.

28 Şubat gecesi yerel saatle 01.00, Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı Afrika turunun ilk durağı Abidjan’da konakladığımız otelin lobisinde Boydak Holding’e bağlı İstikbal A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı Sami Boydak’la karşılaştım.Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve CEO’su Memduh Boydak’ın kuzeni olan Sami Boydak, 2011 yılı mart ayını anımsattı:

- 11’inci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün Gana-Gabon seyahatinde birlikteydik.

Kartvizitini çıkardı:

- Gana Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu.

Söz konusu fahri konsolosluğun Gül’ün 2011’deki seyahatinde gündeme geldiğini belirtti:

- Sayın Cumhurbaşkanımız o seyahatte beni Gana’ya teklif etmişti.

Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ı anımsatıp sordum:

- Memduh Bey de Japonya’nın Kayseri Fahri Konsolosu idi. Dışişleri Bakanlığı, belgesini yeniletmedi. Sizin Gana Fahri Konsolosluğunuz aynı konu nedeniyle etkilenmedi mi?

- Benim görevim sürüyor. Bir sorun yok.

Cep telefonundan Gana’da açmaya hazırlandıkları mağazanın fotoğrafını gösterdi:

- 2 ay içinde Akra’daki mağazamız açılacak.

150 dolayında iş insanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) önderliğindeki organizasyon kapsamında THY’den kiralanan uçakla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 günlük Fildişi Sahili-Nijerya-Gana-Gine turuna eşlik etti.

Söz konusu tura son anda eklendiği için DEİK’in ilk planında Gine yoktu. Erdoğan, Abidjan’da DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki sivil toplum örgütü başkanlarından iş dünyası heyetinin Gine turuna da katılmasını istedi.

Sami Boydak’ı 3 Mart 2016 sabahı Abuja (Nijerya) Havalimanı’nda, DEİK’in kiraladığı uçağa geçerlerken gördüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki resmi heyet, önceki sabah Atatürk Havalimanı’na saat 04.10’da indi...

İş insanlarının uçağı da aynı saatlerde İstanbul’a vardı...

Sanırım Sami Boydak’ın İstabul’a indiğinde ilk aldığı haber, Hacı Boydak, Memduh Boydak, Erol Boydak ve Murat Bozdağ’ın göz altına alınmaları oldu...

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın