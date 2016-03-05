‘Paralel yapı’ operasyonunda gözaltına alınan Boydak Holding yöneticilerine tutuklama talebi!

Kayseri'de ‘paralel yapı’ iddiasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Murat Bozdağ, nöbetçi savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, Erol Boydak ise serbest bırakıldı.



Ne olmuştu?



Kayseri'de paralel yapı iddiasıyla başlatılan operasyonda mali finans sağladıkları gerekçesiyle Boydak grubunun 4 üst düzey yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Polis ekipleri Boydak Holding merkezinde arama yapmıştı. Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak, holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Erol Boydak ve Muraz Bozdağ sabah 07.30 sıralarında evlerinde gözaltına alınmıştı. Holdingin Organize Sanayi’deki binasında araştırma yapan polisler, bilgisayar kayıtlarının imajlarını almıştı.