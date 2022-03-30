Afrika penguenlerinin soyu kısa süre içinde tükenebilir

Uzmanlara göre, son yüzyılda nüfusları büyük bir hızla düşen Afrika penguenlerinin soyunun, gelecek birkaç on yıl içinde tükenebileceği belirtildi.



Doğal yaşam alanı kıtanın güney kıyıları olan bu penguen türü, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) soyu tükenme tehdidi altındaki hayvanların bulunduğu kırmızı listede yer alıyor. Gönüllülerin çabalarına rağmen endüstriyel balıkçılıktan akaryakıt sızıntılarına kadar çok sayıda insan faktörü, Afrika penguen nüfusunu yok etmeyi sürdürüyor.

Afrika penguenlerinin nüfusu bir asırda yüzde 98'lik düşüş yaşadı

Araştırma Direktörü Dr. Katta Ludynia, 20. yüzyılın başındaki nüfusun sadece yüzde 2'si kadar penguen kaldığını belirterek "20. yüzyıl başında bölgede milyonlarca penguen vardı. 2021 verileri Güney Afrika'da sadece 10 bin üreme çiftimiz kaldığını gösteriyor" dedi.



Ludynia, sadece 20 yıl öncesine kadar, bölgedeki tek bir adada bile 20 bin çift yaşarken, bugün artık bütün ülkede 10 bin çiftin kalmasının tehlikeyi gözler önüne serdiğine işaret ederek "Bu düşüş o kadar dramatik ki, elimizdeki modellemeler bu türün sadece birkaç on yıl içinde yok olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Bugün nüfustaki düşüşün ana nedeninin, balık eksikliği olduğuna dikkati çeken Ludynia, bu durumun Güney Afrika'daki gelişmiş balıkçılık endüstrisi kapsamında penguenlerin temel besin maddeleri sardalya ve hamsilerin aşırı avlanmasından kaynaklandığını ifade etti.



Ludynia, bunun dışında iklim değişikliğinin, akaryakıt sızıntılarının, yoğun deniz trafiğinin yol açtığı su altı gürültü kirliliğinin ve bazı salgın hastalıkların, Afrika penguen nüfusunun hızla yok olmasında önemli faktörler olduğu söyledi.



