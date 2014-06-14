Afrika fillerinin nesli tükeniyor

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme Bürosu CITES'ın çalışmasına göre fillerin avlanma oranı, doğum oranlarının çok ötesinde. CITES Genel Sekreteri John E. Scanlon "Afrika filleri, fildişi için yapılan yoğun avlanma nedeniyle ölüm kalım riskiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor" dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cenevre merkezli CITES, 35 bin bitki ve hayvan türünün uluslararası ticaret kurallarını düzenleyen bir kuruluş. Kuruluşa göre uluslararası organize suç örgütleri soyu tükenmekte olan bitki ve hayvan ticaretinde rol oynuyor. Raporda Kenya, Tanzanya ve Uganda'da alınan önlemlerin ve Çin'den gelen fildişi talebinin azalmasının avlanma oranlarındaki düşüşü sağladığı vurgulandı. Ancak Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde fil avının arttığına ve bu ülkelerdeki fil sayılarının tükenmenin eşiğine geldiğine dikkat çekildi.

Yakalanan fildişinde artış

Raporda ayrıca yakalanan 500 kiloyu aşkın büyük fildişi teslimatlarının sayısındaki artışa da dikkat çekildi. Yakalanan fildişinin yüzde 80'inin Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ele geçirildiği vurgulandı. Büyük fildişi teslimatlarının yakalanmasının da bu ticaretin arkasında uluslararası organize suç örgütlerinin bulunduğuna işaret ettiği kaydedildi.

CITES'ın çalışması Afrika'da fillerin yaşadığı 51 farklı bölgeyi, bir başka deyişle fil nüfusunun yüzde 30 ila 40'ını kapsıyor.