Afrika'dan göçen pelikanlar Manyas'ta mola veriyor

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor.



Koronavirüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce pelikanı görüntüledi.



Pelikanların Afrika'dan kuzeye olan yolculukları bu yıl da baharla birlikte başladı. Pelikanlar kışı Afrika'da geçirdikten sonra baharla birlikte Romanya Tuna Nehri Deltası'na göç ediyorlar.



Bu göç yolculuklarında ise Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü ve Karacabey Longozu ile Uluabat ve Manyas Kuş Cenneti bu ve benzer su kuşları için büyük önem taşıyor.



Bu nedenle her yıl 30 binden fazla pelikan ve on binlerce leylek bu güzergâh üzerinden kuzeye olan yolculuklarını sürdürüyorlar.





