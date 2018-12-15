Afra Saraçoğlu: Bunu ayırt edemezsem psikolojim bozulur

Oyuncu Afra Saraçoğlu, “Aşk Bu Mu?” adlı yeni filminin çekmlerinde iki projeye birden aynı anda gittiğini anlattı. Karakterlerini ayırt edebildiğini ve bunun çok önemli olduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Bunu ayırt edemezsek, psikolojimiz bozulur. Bunu da hocalarımdan öğrendim. Kestik denildiğinde devam etmem, ben de keserim" diye konuştu.

Milliyet'ten Özlem Ülkü'nün sorularını yanıtlayan Saraçoğlu günlük yaşantısında çok fazla plan yapmadığını, anı yaşamayı sevdiğinden bahsetti. Saraçoğlu şöyle devam etti:

"Eğer plan yaparsam ve olmazsa sinirlenir ya da üzülürüm. Kariyer anlamında ise hedeflerimi hep çok yüksek tutuyorum. Zaten disiplin ve başarı, birbirine bağlıdır. Her işimin bir öncekinden daha iyi olması için uğraşıyorum. Hep daha iyi olmak, hedeflediğim ilk şey. Türkiye’deki herkesin adımı biliyor olması benim için başarı demek değil. Başarı, şimdilerde yaptığım küçük yardımların daha büyük hale gelmesi."