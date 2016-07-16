AFP'nin dün geceki izlenimleri

Darbe girişiminde bulunan askerler Taksim Meydanı'nı doldurduklarında, nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarından kendileri de emin değildi. Çok geçmeden karşılarında öfkeli bir kalabalık buldular.

2013'te hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği meydanda bu kez omuzlarına astıkları Türk bayraklarıyla ayaklanmaya karşı çıkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen bir kalabalık vardı.

Meydandaki yaklaşık 100 kadar asker, "Ordu dışarı" diye bağıran yaklaşık bin kadar gösterici karşısında sayıca ezildi.

38 yaşındaki Doğan "Halk askeri yönetimden korkuyor. Buradakilerin birçoğu zorunlu askerlik yaptı ve askeri yönetimin ne olduğunu biliyorlar" diyor.

O sırada kalabalık Taksim Meydanı'nın üzerinde uçan bir askeri helikopteri yuhalayarak yumruklarını gösteriyor.

Askerler ateş açınca ise kalabalığı korku sarıyor.

Burada en az 3 kişi vuruluyor. Ambulansların mavi ışıkları öfkeli yüzleri aydınlatıyor.

Kalabalıktan biri "Bunu ordu yaptı, katiller" diye bağırıyor.

Birkaç dakika sonra zırhlı araçlarından inen polisler kalkanlarını savurarak meydanı boşalttı.

Birkaç el ateş sesi, neredeyse tamamen boşalmış olan meydanda yankılandı.

Meydanın hakimiyeti TOMA'lardaki polislere geçti.

Askerler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde toplanan sivillere de ateş açtı. Orada bulunan AFP fotoğrafçısı en az 10 kişinin de burada yaralandığına şahit oldu.

Boynuna üzerinde kan lekesi olan bir Türk bayrağı sarmış olan Taksim Meydanı'ndaki bir kişi, buz kesmiş bir halde olanları izliyor. Yerde yatan yaşlı bir adama kalp masajı yapılıyor.

"Kardeş kanı dökülmesin"

Darbe girişimi haberleri gelmeye başladıktan sonra dükkanların hepsi kepenklerini indirdi.

Gelecek günlerin ne getireceğini bilmeyen kalabalıklar, bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'un en canlı bölgelerinden Şişli'de insanlar su gibi temel ihtiyaçlarını alıp evlerine kapandı. Sokaklarda televizyonlardan yükselen haber sesleri yankılandı.

İstanbul'un birçok bölgesi bir hayalet şehri andırıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı darbe girişimine karşı meydanlara çağırmasına kadar da sokaklar bomboş kaldı.

Beşiktaş'ta bir barda oturan bir grup genç ise, sofralarını terk etmeyeceklerini söyleyerek inatla masalarında oturmaya devam etti.

Helikopterler tepelerinde uçarken, Beşiktaş'ta yaşıyor olmaktan gurur duyan Ali'nin gözleri telaşlı bir şekilde gökyüzüne kayıyor.

Ali ülkesinin bir darbe daha yaşamasını istemediğini söylüyor.

Ali, Atatürk dövmesini gösterirken, "Bu ülke çok darbe gördü. Darbelere karşıyım, bir işe yaramıyorlar. Bu darbe bizi 20 yıl geriye götürür, kardeş kanı dökülmemeli" diyor.

Arkadaşı Başak da ona katılıyor: "Bu ülke çok darbe yaşadı, bir yenisine hazır değiliz".

Ardından barın sahibi koşarak içeri giriyor ve "Devlet televizyonunda açıklandı, darbe oldu, sıkı yönetim ilan edildi" diye bağırıyor.

Birkaç saniye içinde bar boşalıyor ve sandalyeler ters çevrilip masaların üstüne konuyor...