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AFP: Türk askeri ve muhalifler El Bab kasabasının merkezine girdi

"Türkiye destekli Ahrar el Şam ambarları ve spor kompleksini ele geçirdi"

11 Şubat 2017 18:30

İddiasını Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandıran uluslararası haber ajansı AFP,  Türk askerleri ve Suriyeli muhaliflerin IŞİD'in elindeki El Bab kasabasının merkezine girdiğini iddia etti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı harekâtına katılan Türk askeri ve müttefik muhalifler, kasabaya batıdan girdi ve bazı alanları kontrol altına aldı" dendi.

Associated Press'in haberinde ise, "Türkiye destekli Ahrar el Şam mensuplarının El Bab'ın güneybatı mahallelerindeki ambarları ve spor kompleksini ele geçirdiği" belirtildi.

Rejim de güneyden ilerliyor

11 Şubat 2017 itibarıyla yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, TSK ve ÖSO güçlerinden oluşan Fırat Kalkanı unsurları terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab'a batıdan girdi. Suriye rejim güçleri ise El Bab'ın sadece 1 km güneyinde bulunan Tadih kasabasına doğru ilerliyor. 

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