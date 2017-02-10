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Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya El Bab şehitleri tepkisi: Kuru bir başsağlığıyla...

El Bab'da Rusya tarafından 'yanlşlıkla' düzenlenen saldırı sonucu üç asker şehit olmuştu

10 Şubat 2017 00:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günde 8 askerin şehit olduğu El Bab’da Rusya’nın yanlışlıkla düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin için Rusya’nın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

 

"Başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli"
 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden "2 gündür acı haberler alıyoruz. El Bab'ta şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabır diliyorum. Yanlış politikalar uygulayarak Ortadoğu bataklığına saplanan, her gün ayrı bir şehit haberi ile yüreği yanan bir ülke haline geldik. Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir!" açıklamasında bulundu. 

 

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