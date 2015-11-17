T24 LogoT24 Logo
Dünya

AFP: Paris katliamını üstlenen Fransız IŞİD militanının kimliği belli oldu

Videoda, Fransa'ya yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulunulmuştu

17 Kasım 2015 19:23

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen ve 129 kişinin ölümüne sebep olan eş zamanlı patlamaları, internette yayınladığı bir videoyla üstlenen Fransız uyruklu IŞİD militanının, 35 yaşındaki Fabien Clain olduğu iddia edildi.

AFP’nin, soruşturmaya yakın bir isme dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentindeki cihatçı ağlarda olduğu bilinen Clain, 2012’de üç Yahudi çocuğun da aralarında olduğu 7 kişiyi vurarak öldüren Muhammed Merah’a yakın bir isim. 2009’da cihatçı örgütler için militan devşirmekten suçlanan ve 5 yıl hapse mahkum edilen Clain'in, daha sonra Suriye'ye kaçtığı belirtildi.

Paris'te 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları üstlenen IŞİD'in açıklamasında, Fransa'nın Suriye'de IŞİD'e yönelik hava saldırılarından söz edilmişti. Örgüt, Fransa'ya, "Haçlı kampanyasına devam ettiği takdirde" yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Paris'teki saldırıları sekiz kişi düzenlemişti. Kaçak durumda bulunan saldırgan Saleh Abdeslam hakkında uluslararası yakalama kararı bulunuyor. 

ETİKETLER

ışid militanıparis katliamıfabien clain

İlgili Haberler

Paris saldırılarında hayatını kaybedenlerin hikayeleri

Gazeteciler, öğrenciler, Şili'den, İspanya'dan, Tunus'tan olmak üzere birçok ülkeden insan Paris'te hayatını kaybetti

CIA: Paris saldırıları 'bir defaya mahsus' değil, boru hattında başka saldırılar bekleniyor

"Bu saldırıları yapıyorlar çünkü ‘halifeliğin’ büyüdüğünü ve güçlendiğini göstermek istiyorlar"

Paris katliamı ve G20 ertesinde Suriye ve mülteci politikalarında neler değişti?

"Saldırganlardan birinin mülteci çıkması, bir anda Batı'daki mülteci karşıtı görüşleri iyice tetikledi"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24