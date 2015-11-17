AFP: Paris katliamını üstlenen Fransız IŞİD militanının kimliği belli oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen ve 129 kişinin ölümüne sebep olan eş zamanlı patlamaları, internette yayınladığı bir videoyla üstlenen Fransız uyruklu IŞİD militanının, 35 yaşındaki Fabien Clain olduğu iddia edildi.

AFP’nin, soruşturmaya yakın bir isme dayandırdığı haberine göre, Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentindeki cihatçı ağlarda olduğu bilinen Clain, 2012’de üç Yahudi çocuğun da aralarında olduğu 7 kişiyi vurarak öldüren Muhammed Merah’a yakın bir isim. 2009’da cihatçı örgütler için militan devşirmekten suçlanan ve 5 yıl hapse mahkum edilen Clain'in, daha sonra Suriye'ye kaçtığı belirtildi.

Paris'te 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları üstlenen IŞİD'in açıklamasında, Fransa'nın Suriye'de IŞİD'e yönelik hava saldırılarından söz edilmişti. Örgüt, Fransa'ya, "Haçlı kampanyasına devam ettiği takdirde" yeni saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Paris'teki saldırıları sekiz kişi düzenlemişti. Kaçak durumda bulunan saldırgan Saleh Abdeslam hakkında uluslararası yakalama kararı bulunuyor.