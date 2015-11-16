CIA: Paris saldırıları 'bir defaya mahsus' değil, boru hattında başka saldırılar bekleniyor

IŞİD'in yayınladığı bir video ile ABD'yi 'Fransa'nın kaderini yaşamakla' tehdit etmesinin ardından bir açıklama yapan ABD Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, ülkesinin Rusya ile terör konusunda istihbarat paylaşımını artırması gerektiğini söyledi.

Paris saldırılarının ‘bir defaya mahsus’ olduğunu düşünmediklerini ve IŞİD militanlarının boru hattında daha fazla operasyon yapmasını beklediklerini söyleyen Brennan, “Güvenlik ve istihbarat ekipleri, saldırıları ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yapıyor” dedi. IŞİD’in etkin olduğu ülkeler dışındaki saldırılarını artırarak ‘halifeliğin’ büyüdüğünü ve başarılı olduğunu göstermeye çalıştığını belirten Brennan

Sputnik'in haberine göre, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ndeki bir toplantıda konuşan John Brennan, ABD ile Rusya'nın terörle mücadele amacıyla istihbarat paylaştığını ancak bu paylaşımın artırılması gerektiğini belirtti.

Brennan, 'Suriye konusunda Rusya ile aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen' önceki haftalarda Rus meslektaşlarından biriyle Suriye'yle ilgili güvenlik sorunlarını konuştuğunu da paylaştı.

"IŞİD, YouTube üzerinden 'din görünümü altında insanları kandırıyor'"

Washington'daki toplantıda Brennan, IŞİD'in amacının 'öldürmek' olduğunu söyledi ve örgütün mesajını iletmek için YouTube gibi sosyal medya araçlarını kullanmasını da 'din görünümü altında insanları kandırmak' olarak tanımladı.

Brennan, 129 kişinin öldüğü Paris saldırılarını 'bir defalık bir olay' olarak görmediğini ifade etti. Paris'teki gibi saldırıların 'kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini' belirten Brennan CIA'in de benzer saldırıları önlemek için 7/24 çalıştığını söyledi.

Brennan'ın bu açıklamaları, IŞİD'in yayınladığı bir video ile ABD'yi 'Fransa'nın kaderini yaşamakla' tehdit etmesinin ardından geldi.