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Kültür-Sanat

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- USTA yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun Türk Sinema tarihine ışık tuttuğu 'Başlangıcından Bugüne 1914-2018 Afişlerle Türk Sineması' kitabının tanıtımı D&R Kanyon'da gerçekleştirildi

15 Şubat 2018 00:39

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- USTA yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu\'nun Türk Sinema tarihine ışık tuttuğu \'Başlangıcından Bugüne 1914-2018 Afişlerle Türk Sineması\' kitabının tanıtımı D&R Kanyon\'da gerçekleştirildi. Yeşilçam\'ın usta isimlerini buluşturan etkinlikte konuşan İnanoğlu, \"Bu eserle sinemaya olan borcumu ödedim. Bundan sonra 2 sürprizim daha olacak\" dedi.

Türk sineması tarihinde \'Bay Sinema\' olarak bilinen ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu yeni kitabı \'Başlangıcından Bugüne 1914-2018 Afişlerle Türk Sineması\'nı D&R Kanyon ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıttı. Yeşilçam\'ın ünlü oyuncuları Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Göksel Arsoy, Müjdat Gezen; Arka Sokaklar dizi oyuncuları Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Akar ile oyuncu Nehir Erdoğan usta ismi bu özel günde yalnız bırakmadı.

\"ALMANYA\'DAN BİLE AFİŞ ALDIM\"

Mesleğe başladığı günden bu yana arşivci olduğunu söyleyen Türker İnanoğlu, \"Afişleri topladım. Böyle bir kitap yapmaya karar verince tarama yaptık. Sonrasında da bu çalışmamı büyütmek istedim. \'5555 Afişle Türk Sineması\' adlı kitaba 4 bin tane afiş ekledim. Bu eser için 5 sene uğraştım, 8 kişilik ekiple çalıştık. Almanya\'dan, Anadolu\'dan ve sinemacı ailelerden afiş aldık. Afişleri toparlamak biraz zor oldu ama iyi bir şey yaptık\" diye konuştu.

\"SİNEMAYA BORCUMU ÖDEMEK İSTEDİM\"

Hazırladığı 2 ciltlik kitabıyla sinemaya olan borcunu ödemek istediğini belirten Türker İnanoğlu, \"Benim 70 bin ciltlik sanat kitaplığım var. Türkiye\'nin bu konudaki en büyük kitaplıklarından biri. Son kitabımda bir nevi sinemaya borç ödemek. Sinemadan aldığımı sinemaya olan borcumu ödeyerek iade etmek istiyorum. İnşallah yerini bulmuştur. İki işim daha var. Onlar da sürpriz\" ifadelerini kullandı.

\"YEŞİLÇAMDA GÖNÜL VARDI\"

Yeşilçam Sineması\'nda kısıtlı imkanlara rağmen güzel işler yapıldığına dikkat çeken İnanoğlu, \"Ben eski yapımları her zaman öne alırım. Her zaman eski yapımları tercih ederim. O yapımlar gönül koyarak, para düşünmeden zor imkanlar altında çekiliyordu. O zamanlar yaptığımız işte gönül vardı şimdi para var, her şey var, son imkanlar var. Avrupa Amerika koşullarında çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRK SİNEMASI BİR HALK SİNEMASIDIR\"

Türk sinemasının bir halk sineması olduğunu vurgulayan ünlü sinema oyuncusu Cüneyt Arkın, \"Türk sineması çok aşamalar geçirdi. Tüm gayreti sanayileşmekti, yani kurumlaşmaktı. Türk sineması yönetmeniyle, oyuncusuyla, dekoruyla, kostümleriyle ve her şeyiyle çok mükemmeldi\" dedi. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının sanayileşememesinin nedenlerini ise şu sözlerle anlattı:

\"Sinemaya gelen başka meslek seçti. Başka mesleklere geçmeyen ve parasını, emeğini, hayatını bu işe veren kişi Türker İnanoğlu oldu.\"

\"BENİ TÜRKER BEY KEŞFETTİ\"

Türkan Şoray ise Türker İnanoğlu tarafından keşfedildiğini söyleyerek, \"Ben normal okuluma giden küçük bir kızdım. Türker Bey beni keşfetti. Türkan Şoray olduysam bunu Türker Bey\'e borçluyum\" şeklinde konuştu.

Şoray,  İnanoğlu\'nun Türk Sineması\'na katkılarını şu sözlerle anlattı:

\"Bu yeni nesile bırakılmış çok güzel bir hazine. Müthiş ve saygı duyulacak bir çalışma. Bu kitap, ancak sinemaya olan aşk ve tutku adına yapılır. Zaten boşuna \'Bay Sinema\' dememişler. Bu unvanın hakkını veriyor Türker Bey. Bizler Türk Sineması adına Türker Bey\'e böyle bir çalışma yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Türk sinemasında bir tek Türker Bey kazandığını yine sinemaya yatırdı. Vakıflar kurdu. Yıllardır da sinemamız için gençler yetiştiriyor. Sinema okulu var.\"

Tanıtım toplantısının ardından Türker İnanoğlu, Türkan Şoray için kitabını imzaladı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

-Kitaptan detaylar

-Cüneyt Arkın\'ın Türker İnanoğlu ile detayları

-Türkan Şoray\'ın Türker İnanoğlu ile detayları

-Cüneyt Arkın\'ın konuşmaları

-Türkan Şoray\'ın konuşmaları

-Türker İnanoğlu röportajı

-Türker İnanoğlu\'nun Türkan Şoray için kitabı imzalaması

-Göksel Arsoy ile İnanoğlu\'nun detayları

 

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