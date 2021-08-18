Afganistan Merkez Bankası Başkanı: ABD çok hızlı çekildi, planlamak için vakit olmadı

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Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan’ı terk eden Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady, ABD’nin ülkeden “çok hızlı çekildiğini” söyledi. Ahmady, “Keşke ABD güçlerinin çekilmesini planlamak için daha fazla vaktimiz olsaydı” dedi.

BBC’ye konuşan Afganistan Merkez Bankası Başkanı, çok sayıda Afgan’ın tersini istemesine rağmen ABD’nin Afganistan’dan çekilme hakkı olduğunu söyledi. Öte yandan ABD’nin çekilme hızını eleştiren Ahmady, “Bunu uygulamak için daha geniş bir zaman olmalıydı” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Afgan ordusunun ülke için mücadelede başarısız olduğu sözlerine katılmayan Ahmady “Bu yaşananları Taliban için askeri bir zafer olarak nitelendirmem. Bunu belki istihbarat istihbarat zaferi olarak değerlendiririm” dedi.

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Afganistan’ı nasıl terk ettiğine ilişkin Twitter’dan uzun bir açıklama yapan Ahmady, BBC’ye yaptığı açıklamalarda Afgan hükûmetinde uzun süredir geniş bir yolsuzluk olduğunu da kabul etti. Ahmady, “Afgan hükûmetinde ciddi miktarda yolsuzluk vardı bunu inkar edemeyiz. Ancak bence bunu azaltmak için atılan adımlar da vardı” dedi.