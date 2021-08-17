Afganistan'dan gelen mühendis Avcıoğlu, Kabil’den kaçmaya çalışan iki Afgan'ın uçaktan düştüğü anları anlattı

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gönderilen Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul’a gelen mühendis Oğuz Avcıoğlu, bir ABD uçağına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışan iki Afgan'ın düştüğü anları anlattı.

GAİN’den Duygu Demirdağ’a konuşan mühendis Avcıoğlu, kalkan uçağın kanadına tutunduğu için düşerek hayatını kaydeden sivilleri gördüğünü söyledi.

Avcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Türk komandoları etrafımızı korumaya almıştı. Uçak geldikten sonra hem elçilik çalışanları hem de Türk askerleri bizi yönlendirdi. Uçağa bindikten sonra kargolar yüklendi. Uçak hareket etmeye başladıktan sonra havalimanındaki siviller askeri tarafa doğru koşmaya başladı. Uçakta oldukça şaşırdık. Piste koştukları için uçağın kalkıp kalkmama tehlikesi doğdu. ABD’nin askeri kargo uçağına binme umuduyla koşuyorlardı. Zırhlı araçlar ve askerler sivillere engel olamadı. Uçağa çok yaklaştılar. Sonunda ABD askerleri koridor oluşturup sivilleri durdurdu. Şerit halinde bu güçler üssü korumaya çalıştı. Askeri uçak daha sonra hareket etti. Siviller bu uçağa tutunmaya çalıştı. Biz de pisti görür bir şekilde uçağın içinde yaşananları gördük.

Daha sonra iki Sikorsky helikopteri, alçak uçuş yaparak sivilleri dağıtmayı denedi. Ardından pistin uçağın kalkabileceği kadar temizlendiği düşünerek uçağı kaldırdılar. Uçak kalktıktan bir süre sonra tutunanların yere düştüğünü gördük. Sivilleri uzaklaştırmak için daha fazla helikopter uçmaya başladı. Onların yardımıyla pist boşaldı. Bizim uçağımız da pist başına giderek deneme yaptı ancak uçuş mesafesinin yeterli olmadığı anlaşıldı. Tekrar aprona döndük.

Normalde sivil terminalden bu uçuşu gerçekleştirmemiz gerekiyordu ancak biz askeri taraftaki aprondan bindik. Ben de askeri tarafta görev yapan bir mühendisim. Müdahalelerle sivil vatandaşlar sivil tarafa doğru yönlendirildi. Siviller bizim uçağımıza doğru hareket etmedi. Bizim etrafımızda sürekli Türk askeri vardı.”