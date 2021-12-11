Afganistan'da insanlık krizi, göz göre göre büyüyor: Çocuklarına yemek almak için yeni doğan bebeğini 104 dolara sattı!

T24 Dış Haberler

Taliban'ın kontrolü sağladığı Afganistan'da ekonomik şartlar giderek kötüleşir ve gıda krizi büyürken, Afgan bir anne, diğerlerini besleyebilmek için çocuklarından birini satmak zorunda kaldığını belirtti.

The Sun'ın aktardığına göre ismi güvenliğini sağlamak için değiştirilen 'Bibi' ve eşi, bebeklerini 104 dolara çocuğu olmayan bir çifte sattı.

TIKLAYIN | Kandaharlı anne, açlık nedeniyle iki kızını 300 dolara satmaya çalışıyor!

Bu yılın başında Bibi ve eşi, kuraklık nedeniyle yaşadıkları çiftliği terk edip yakınlardaki bir şehre taşınmak zorunda kaldı. Baba ve büyük çocukları şehirde ağır işçi olarak çalışmaya başlasa da, Taliban kontrolü sağlayınca işsiz kaldılar. 4 ay önce çift, ikiz sahibi oldu. Bu Bibi ve eşinin 5. ve 6. çocukları oldu.

Bibi ve eşi, ailenin kalanının geçimini sağlamak için yeni doğan ikizlerden birini "satmak" zorunda kaldıklarını ifade etti.

Save the Children organizasyonuna konuşan Bibi, "Tahmin edebileceğiniz gibi yoksulluk sebebiyle bir çocuktan vazgeçmek çok zor bir karardı" dedi.

Bibi, ilk başta çocuğu vermeyi kabul etmese de günlerce onun aç kaldığını gördükten sonra oğlunu satmayı kabul ettiğini belirtti.

Save the Children'a göre 2022 ortası itibariyle Afgan nüfusunun yüzde 97'si yoksulluk sınırının altında yaşayacak.