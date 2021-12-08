Kandaharlı anne, açlık nedeniyle iki kızını 300 dolara satmaya çalışıyor!

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde yaşayan Şeyma Nazari, eşinin ölümünün yanı sıra Taliban'ın yönetimi devralmasının etkisiyle ülkenin girdiği açlık ve sefaletin dayattığı çaresizlik sonucu küçük yaştaki kızlarını satıyor.

9 yaşındaki Necla ve 7 yaşındaki Mehtab'la birlikte vilayet merkezinde kiraladığı bir evin iki küçük odasında hayata tutunmaya çalışan 55 yaşındaki Şeyma Nazari, yaşadığı yoksulluğu ve çocuklarını satmak zorunda kalmasına neden olan şartları anlattı.

Yaşadığı odalarda mutfak olarak kullandığı alanda beyaz eşyası ve birkaç kilo soğan-patates ile 2-3 parça kuru ekmekten başka yiyeceği bulunmadığı görülen Nazari, yaklaşan kış aylarında durumlarının daha da kötüleşeceğini söyledi.

Kendilerine akrabaları dahil hiç kimsenin yardım etmediğini belirten Nazari, "Bugünlerde kuru ekmek ve patates haşlayarak çocuklarıma yediriyorum. Her Müslüman'ın bizim gibilere yardım etmesi gerekiyor" dedi.

Önce oğlu, ardından eşini kaybetti

Nazari, o zamanlar polis olan oğlu Mahmud'un 7 yıl önce 26 yaşındayken aniden ortadan kaybolduğunu kaydetti.

Kocası Davud ile çocuklarının bulunması için önceki hükümet döneminde tüm yetkililerin kapısını çaldıklarını ancak onların da kendilerine Mahmud'un yerini bilmediklerini söylediğini aktaran Nazari, Mahmud'un 7 yıldır kayıp olduğunu ve yerini kimsenin bilmediğini anlattı.

Oğlu gibi polis olan kocası Davud'un ise 5 ay önce 58 yaşındayken Taliban ile girilen çatışmada hayatını kaybettiğini vurgulayan Şeyma Nazari, kocasından kalan maaşın ödeneceği günü beklerken, Taliban'ın ağustos ayında ülke yönetimini devralması ve ülkede derinleşen ekonomik kriz nedeniyle maaş umudundan da olduğunu anlattı.

300 dolara satıyor

Kendi ayakları üzerinde durmak ve çalışabilmek için tedavi olması gerektiğini, bu nedenle kızlarını 30 bin afganiye (yaklaşık 300 dolar) satmak zorunda olduğunu vurgulayan Nazari, "Tedaviden geri kalan parayla da kışın yiyecek alacağım. Bugünlerde sadece kuru ekmek yiyip, su içiyoruz. Bazen de komşular veya hayır sahipleri az çok yardım ediyor. Zar zor geçiniyoruz" diye konuştu.

Anne Nazari, şu an oturduğu kiralık odalara ayda 3 bin afgani (yaklaşık 30 dolar) ödemek zorunda olduğunu ancak ödeyemediğini ve bunun karşılığında ev sahibinin temizlik işlerini yaptığını dile getirdi.

Nazeri, kızlarını satmak zorunda olması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti.

Kızları okumak istiyor

Hazırlık sınıfında okuyan ve gelecek yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak Necla ve Mehtab, annelerinden ayrılmak istemediklerini ve okumak istediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.