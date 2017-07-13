Afgan kızlar ABD'deki robot yarışmasına katılabilecek

Dünyanın ilk 18 yaşından küçükler arasındaki uluslararası robot yarışmasına katılacak Afgan kız grubuna son anda vize çıktığı duyuruldu.

Afganistan'ın kız takımı vize engeline takılmalarının şokunu yaşarken, Washington'dan sürpriz bir haber geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Afgan öğrencilere yarışma için vize verdi.

Organizasyon komitesi başkanı Sestak bakanlığa "son derece müteşekkir" olduklarını belirtirken Trump'ın kızı İvanka da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6 kişilik Afgan ekibini Washington'da ağırlamaktan onur duyacağını belirtti.

Organizatör Joe Sestak vize işlemlerinde keyfi davranılmasından üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.

Tehlikeli yolculuk

Mucit genç kızlar yarışmaya başvurmadan önce Herat'tan yola çıkıp tehlikeli bir yolculuktan sonra başkent Kâbil'e nasıl varacaklarını düşündüler. Geçecekleri yolda daha bir ay kadar önce kamyona yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu 90 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin başkenti Washington'da robot yarışmasına katılma heyecanıyla kolları sıvayan genç Afganlar, ebeveynlerinden izin alarak vize başvurusu için 500 kilometre mesafedeki Kâbil'e gittiler. Konsolosluktaki işlemlerin formalite olacağını düşünmüşlerdi.

Büyük hayal kırıklığına uğramaları gecikmedi. Amerikan makamları gerekçe göstermeksizin vize başvurularını reddetti. 16 - 18 Temmuz tarihleri arasında 160 ülkenin genç robotçuları Washington'da buluştuklarında Afganistan, robotu tasarlayıp yapanlar değil de sadece onların ürünüyle temsil edilecekti.

Kız dâhilerin yarattığı robot çeşitli irilikteki topları kısa zamanda sıraya koyabiliyor. Genç kızlar ABD'ye girmelerine izin verilmeyeceğini öğrendiklerinde gözyaşlarına boğulmuşlardı.

Kız öğrencilerden Fatma Kaderyan Fransız Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Biz Amerika'ya gidip korku salacak teröristler değiliz. Sadece Amerikalılara Afgan kızlarının ne kadar becerikli olduklarını göstermeyi arzuluyorduk" dedi.

15 yaşındaki Kevser Roşan da "ABD ile iyi ilişkilerinin olduğunu ve başından beri vize zorluğu çıkarılacağını tahmin etmediğini" söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/AG/GA