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'Afgan kızı'na kötü haber

National Geographic'e kapak olan dünyanın en ünlü 'Afgan kızı' Şarbat Gula belge sahteciliği ile suçlanıyordu

03 Kasım 2016 00:26

National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" lakaplı Şarbat Gula'nın gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest kalma talebi reddedildi.

Savcı Muhsin Davar'ın bugün yaptığı açıklamaya göre, Gula'nın Pakistan vatandaşlığını kanıtlayacak yeterli delile sahip olmaması nedeniyle, mahkeme kefaletle serbest kalma seçeneğini reddetti.

Gula'nın duruşma esnasında suçlamaları kabul etmeyerek, Pakistan kimliğini elde ederken sahtecilik yapmadığını savunduğu bildirildi.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğince de yakından takip edilen dava ile ilgili olarak, Pakistan İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, Gula'nın kefaletle serbest bırakılacağını söylemişti.

National Geographic'e kapak olan fotoğrafında, keskin bakışları ve yeşil gözleriyle 1980'li yıllardaki Afgan savaşının ve mültecilerin tüm dünyaya yayılan simgesi haline gelen Gula, Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA) tarafından sahte kimlik bulundurduğu iddiasıyla geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. Pakistanlı yetkililer, Gula'nın suçlu bulunması halinde 14 yıl hapisle cezalandırılabileceğini belirtmişti.

Meşhur fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olan Gula’nın hikayesi Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı. Tüm dünyada meşhur olan fotoğrafı çekildikten sonra uzun yıllar Gula'nın kim olduğu bulunamadı. 2002 yılına gelindiğinde fotoğrafı çeken Steve McCurry'nin de aralarında bulunduğu bir National Geographic ekibi Gula'yı bulabilmek için Afganistan'a gitti. Ekip, 1992'de Afganistan'ın ücra bir bölgesinde Gula'ya ulaşmayı başardı.

 

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