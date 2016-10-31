'Afgan kızı' kefaletle serbest bırakılıyor

National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla ölümsüzleşen "Afgan kızı" lakaplı Sharbat Gula, sahte kimlikle Pakistan'da oturma izni almak suçuyla tutuklandıktan günler sonra kefaletle serbest bırakılıyor.

Pakistan emniyet birimleri tarafından tutuklanan ve 14 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu açıklanan Gula için, Pakistan İçişleri Bakanı devreye girdi.

Tutuklama ile ilgili açıklama yapan Bakan Chaudhry Nisar Ali Khan, "Sanırım bu davayı, hem onun kadın olması hem de insani bir açı barındırması nedeniyle yeniden incelemem gerekecek." dedi.

Gula için kefalet belirlenmesi talimatı veren İçişleri Bakanı Khan, söz konusu suçlamaların ise düşürülemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Eğer onun hakkındaki suçlamaları düşürürsek ve onu sınır dışı edersek, ona sahte kimlik kartı veren yetkililer hakkındaki davayı da düşürmemiz gerekir. Ama burada asıl suçlu onlar ve ben onların bu işten yakalarını kurtarmalarını istemiyorum"

Kayıtlara göre, Afgan kızı lakaplı Gula, Nisan 2014 tarihinde 'Sharbat Bibi' sahte ismini kullanarak Pakistan kimlik kartı için başvuru yaptı.

Sharbat Gula, "oturma izni sahteciliği" üzerine iki yıldır soruşturma yürüten Pakistan Federal Araştırma Bürosu (FIA) tarafından Afganistan sınırındaki Peşaver kentinde gözaltına alınmıştı.

Afganistan'daki savaş ortamından kaçan binlerce Afgan mülteci benzer yollarla Pakistan'da kalmaya çalışıyor.

Sahte kimliklere yönelik olarak ülkede başlatılan operasyonlar sonucu 60,675'in kartın ele geçirildiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Pakistan'da kayıtlı 1,4 milyon Afgan mülteci yaşıyor. Ülkede kayıt dışı bir milyon mültecinin daha olduğu tahmin ediliyor.

Sharbat Gula, 12 yaşındayken çekilen fotoğrafıyla 1985 yılında National Geographic dergisinin kapağında yer almış, genç kızın korku dolu bakan yeşil gözleri ona tüm dünyada tanınırlık kazandırmıştı.

'Afgan kızı' olarak bilinen fotoğraf, 1984 yılında Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir mülteci kampında çekilmişti. Fotoğrafı çeken Steve McCurry, Sharbat Gula'yı 17 yıl aradıktan sonra 2002 yılında bulmuştu. O tarihte Gula, Afganistan'ın uzak bir köyünde fırıncı eşi ve üç kızıyla yaşıyordu.

Gözaltı haberlerinin ardından McCurry, fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'a Sharbat Gula'nın ikonik fotoğrafını koymuş ve altına şu ifadeleri yazmıştı:

"Ona ve ailesine hukuki ve ekonomik destek sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yetkililerin bu eylemine mümkün olan en güçlü şekilde itiraz ediyorum. O bütün hayatı boyunca acı çekti ve bu gözaltı onun insan hakkının korkunç bir şekilde ihlali anlamına geliyor."