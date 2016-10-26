Dünyanın en ünlü 'Afgan kızı' tutuklandı

National Geographic dergisine 1985 yılında 12 yaşında kapak olduktan sonra geniş kitlelerce tanınan 'Afgan kızı' Şerbet Gula, Pakistan'da sahte kimlik ile oturma izni alarak dolandırıcılık yapmak suçundan tutuklandı.

Sputnik’te yer alan haberine göre, 1985 yılında henüz 12 yaşındayken National Geographic fotoğrafçısı Steve McCurry'nin Pakistan'daki bir sığımacı kampında fotoğrafını çektiği ve tüm dünyanın 'Afgan kızı' olarak tanıdığı Şerbet Gula, sahte kimlik taşıdığı gerekçesiyle Pakistan'da tutuklandı. Peşaver kentinde tutuklanarak evinden alınan, suçlu bulunması halinde yedi yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği belirtilen Gula'nın ayrıca 3 bin ila 5 bin dolar arasında da para cezası alabileceği söyleniyor.



Afganistan sınırındaki Peşaver kentinde yürüttüğü soruşturmayı, iki yıllık çalışma neticesinde tamamlayan Pakistan Federal Araştırma Dairesi, Gula'ya sahte kimlik veren üç Pakistanlı yetkilinin halen arandığını açıkladı.



