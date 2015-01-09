Aldatan eşini affeden kadın bir kez daha aynı kadınla yakalayınca soluğu mahkemede aldı. Ancak davayı kaybetti. Kadının son umudu olan Yargıtay ise ‘Affedilen eşin yeniden aynı kadınla ilişkisi ihanet sayılmaz” kararını verdi.

Vatan'da Çağdaş Ulus'un haberine göre, daha önceki bir davada, “Bir kere aldatmadan bir şey olmaz” diyen Yargıtay, yine çok ses getirecek bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin verdiği “Aldatan kocayı eşi bir defa affetmişse; kocanın aynı kadınla tekrarlanan birlikteliği aldatmak sayılmaz” kararını doğru bularak onadı. Çok tartışılacak karara göre bu durumda sadece yeni bir kadınla birliktelik aldatmak sayılacak.

Tazminatı reddetti

Olay şöyle gelişti: A.Y. isimli ad, eşi K.Y. aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. İstanbul Anadolu 5. Aile Mahkemesi’nde görülen davasında K.Y. eşinin kendisini birinci kez aldattığında yuvasını korumak için affettiğini ama aynı kadınla ikinci kez aldattığını belirterek tazminat talebinde bulundu. İhanetle suçlanan eşi iddiayı reddetti ve karısının kendisine hakarette bulunduğunu belirtti. Çiftin ve tanıklarının ifadesinin ardından mahkeme, kadının tazminat talebini reddetti ve çiftin boşanmasına karar verdi.

Hakaretle eşit suç

“Aldatan kocayı eşi bir defa affetmişse; kocanın aynı kadınla tekrarlanan birlikteliği aldatmak sayılmaz, bu nedenle koca boşanmada ağır kusurlu değildir” diyen mahkeme kararında ayrıca “Kocanın eşini, ikinci defa aynı kadınla aldatması ile eşin kocaya hakaret etmesi eşit oranda kusurdur” tespitinde bulundu. Yerel mahkemenin bu kararı davalı kadının avukatlarca temyiz edildi. Daha önce pek çok tartışmalı karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin aldatan koca lehine olan bu kararını onadı.

Bir kereden bir şey olmaz!

Daha önce bir başka davada D.B., eşi G.B.’nin kendisini başka bir erkekle aldattığı iddiası ile boşanma davası açmıştı. Aile Mahkemesi davacı kocanın talebini yerinde görüp; kadının sadakatsizlik gösterdiği gerekçesi ile çiftin boşanmasına karar vermişti. Ancak G.B. kararı temyiz edince Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de çiftin boşanmasını sağlayan yerel mahkemenin kararını, aldatma olayının süreklilik arz etmemesini ve bir defalık bir davranış olmasını gerekçe göstermişti.