Afazi teşhisi konulan Bruce Willis oyunculuğu bıraktı

Ünlü aktör Bruce Willis'in afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktığı açıklandı.

Willis’in ailesi tarafından açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor" denildi

1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.