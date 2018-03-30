Af Örgütü'nden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için kampanya

Uluslararası Af Örgütü, Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan kalan öğrencilerle ilgili “acil eylem” çağrısı yayınladı ve öğrencilerin serbest bırakılmalarını istedi.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde iktidarın Afrin politikalarını eleştiren bir grup öğrencinin gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler… O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından ikinci bir operasyon yapılırken, gözaltına alınan öğrenciler halen Gayrettepe’deki polis merkezinde tutuluyor.

“Barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakları var”

Konuya ilişkin Af Örgütü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), savaş karşıtı eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Boğaziçili öğrenciler için acil eylem kampanyası başlattı. Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik yürüttüğü askeri operasyonla ilgili küçük çapta düzenlenen barışçıl bir eyleme katılan 11 öğrenci, yetkililerin onları ‘terörist’ olarak tanımlayan açıklamalarının ardından gözaltına alınmıştı. Hala gözaltında tutulan 11 öğrenci, terörle mücadele yasaları gereğince yargılanma ve üniversiteden atılma tehlikesi altında.

Uluslararası Af Örgütü’nün imzaya açtığı acil eylem metninde, öğrencilerin barışçıl olarak muhalefet etmelerinin “barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü” kapsamında olduğu belirtildi. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na hitaben kaleme alınan metinde tüm öğrencilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talep edilerek, öğrencilerin idari bir yaptırıma maruz kalmaması ve eğitimlerine devam edebilmesi çağrısı yapıldı. Acil eylemde ayrıca 7 öğrenciye yönelik işkence ile kötü muamele iddialarının da bağımsız ve tarafsız olarak ve hızlı bir şekilde soruşturulması ve hala gözaltında tutulan öğrencilerin işkence ile kötü muameleye karşı korunması talep ediliyor.”