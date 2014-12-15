Af Örgütü: Terörle mücadele yasaları muhalif düşünceleri cezalandırmak için suistimal ediliyor

Uluslararası Af Örgütü, Gülen Cemaati bünyesindeki yayın organlarına düzenlenen operasyona ilişki açıklama yaptı. Açıklamada “Terörle mücadele yasalarının suistimali, Türkiye'nin muhalif düşünceleri cezalandırmak ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmek yönündeki acı verici sicilinin önemli bir nedenidir” denildi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:

14 Aralık tarihinde, hükümet yetkililerinin yolsuzluk yaptığına dair iddiaları haberleştiren bazı basın kuruluşlarından önde gelen gazetecilerin gözaltına alınması, yetkililerin saiklerine dair ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır. Türkiye'de yetkililerinin, son derece geniş kapsamlı terörle mücadele mevzuatını kullanarak siyasi muhalifleri hedef aldığı bir sicili bulunmaktadır. Bu gözaltıların da yine aynı yasalara dayanarak gerçekleştirilmesi, aynı durumun tekrar ettiğine inanmak için güçlü bir neden oluşturmaktadır.

Söz konusu terörle mücadele yasalarının suistimali, Türkiye'nin muhalif düşünceleri cezalandırmak ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmek yönündeki acı verici sicilinin önemli bir nedenidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınması amaçlanan 31 kişiden altısı gazeteci 27 kişi gözaltına alınmıştır. Açıklamaya göre bu kişiler "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, örgüt kapsamında sahtecilik, iftira suçlarından ifadeleri alınmak üzere" gözaltına alınmışlardır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Murat Çekiç "Yetkililer suç işlediklerine dair güvenilir kanıtlar sunana değin, gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır" diye konuştu.

Çekiç "Uluslararası Af Örgütü, bir kez daha hükümete ve tüm siyasi partilere ifade özgürlüğü hakkını ihlal eden terörle mücadele mevzuatının bir an evvel uluslararası insan hakları standartlarına uyumlu hale getirilmesi çağrısında bulunmaktadır" dedi.