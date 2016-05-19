Uluslararası Af Örgütü: Dünyanın yüzde 80'i mültecileri ülkelerine kabul etmeye hazır

Uluslararası Af Örgütü’nün yaptığı Mülteci Endeksi Araştırması’na göre dünya genelinde mültecileri ülkelerine kabul etmeye hazır olanların oranı yüzde 80.

27 farklı ülkeden 27 bin kişinin katıldığı araştırmada, mültecileri ülkelerinde misafir etmek isteyenlerin arasında ilk üç; Çin, Almanya ve İngiltere’den oluşuyor. Mültecilere karşı en olumsuz tavır sergileyenler ise Rusya, Endonezya ve Tayland’dan.

Mülteci Endeksi'nde; en iyi karşılayandan, ülkesinde hiç mülteci ağırlamak istemeyenlere dek sıralanan listede; mültecileri mahallesinde veya evinde kabul edenler, şehrinde veya köyünde kabul edenler, ülkesinde kabul edenler ve ülkelerine hiç mülteci kabul etmeyenler şeklinde kategoriler bulunuyor.

Türkiye'nin "Ülkelerinde kabul edenler" kategorisinde yer aldığı araştırmada; Türkiye'de 'Savaş ve zulümden kaçanlar diğer ülkelere sığınmalı mı?' sorusuna 'Evet' diyenlerin oranının yüzde 49 olduğu görüldü.

Türkiye, Ürdün, Yunanistan ve Almanya milyonlarca mülteciyi ağırlarken, İngiltere hükümeti gelecek beş yıl içinde kamplarda kalanlar arasından 20 bin mülteciyi ülkeye kabul etme kararı aldı.

"Hükümetlerin mülteci krizine

verdiği yanıt insanlık dışı"

Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, "Rakamlar her şeyi anlatıyor" dedi ve "İnsanlar mültecileri kabul etmeye hazır fakat hükümetlerin mülteci krizine verdiği insanlık dışı yanıtın, kendi vatandaşlarının görüşleriyle ilgisi yok" diye konuştu.

Shetty, "Anket hükümetlerin savaş ve zulümden kaçanların hayatlarıyla kısa dönem politikalarla utanç verici şekilde oynadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Shetty, hükümetlerin politikalarının onaylanması için "mülteci karşıtı yabancı düşmanlığı" içeren söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü'nün mültecilere yönelik araştırmasını GlobeScan Strateji Danışmanlığı yürüttü.