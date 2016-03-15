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Uluslararası Af Örgütü: Suriyeli mülteci 9 aydır Atatürk Havalimanı’nda gözaltında tutuluyor!

"Şartlar o kadar ağır ki salıverilmesini sağlamak için Suriye'ye dönmeyi kabul etmeyi dahi düşündü"

15 Mart 2016 17:31

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), askere gitmemek için Lübnan’a giden, yerel bir çete tarafından kaçırıldıktan sonra Türkiye’ye gelen F.M. adlı Suriyeli bir mültecinin dokuz aydır Atatürk Havalimanı’nda tutulduğunu ileri sürdü. Uluslararası Af Örgütü, mültecinin dinlenmek için uzanabileceği yatağı veya gün ışığı erişimi olmadığını öne sürdüğü açıklamada "Şartlar o kadar ağır ki salıverilmesini sağlamak için Suriye'ye dönmeyi kabul etmeyi dahi düşündü" ifadeleri yer aldı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, F.M. adlı Suriyeli bir mültecinin dokuz aydır Atatürk Havalimanı'nda gözaltında tutulduğu ileri sürüldü. 

Açıklamaya göre F.M. Ağustos 2012'de askerlik yapmamak için Suriye'den ayrılıp Lübnan'a gitti. Bu ülkede yerel bir çete tarafından fidye için kaçırılıp rehin alınan F.M. daha sonra Türkiye'ye geldi. Bir ay sonra Malezya'ya geçen F.M, Mart 2015'te Türkiye'ye geri gönderildi. Ancak F.M., Türkiye'ye kabul edilmedi. Bunun yerine Atatürk Havalimanı'ndaki "Sorunlu Yolcular Odası"nda yaklaşık dokuz aydır gözaltında tutulduğu ileri sürülüyor.

Açıklamada şöyle deniyor:

"Tutulduğu yer gözaltılar için uygun değil. Gözaltı şartları ve gözaltında tutulan başka bir kişinin saldırısına uğrayıp yaralanması nedeniyle Lübnan'a gönderilmeyi talep etti. 20 Kasım'da Lübnan'a hareket etti ancak ülkeye girişi reddedildi ve 21 Kasım'da tekrar İstanbul'a gönderildi. İstanbul'a varmasının hemen ardından bir kez daha halen bulunduğu Sorunlu Yolcular Odası'nda tutulmak üzere gözaltına alındı. Ona saldıran kişi de hala aynı yerde tutuluyor. Sorunlu Yolcular Odası 24 saat boyunca yapay ışıkla aydınlatılan, yataksız ve mahremiyet için uygun olmayan bir alandır. Uzun süreli - bu vakada sekiz aydan fazla - böyle bir alanda mahsur tutulmak zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele anlamına gelebilir ve iç hukuk ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. F.M.'nin havaalanında gözaltında tutulması hiçbir hukuki dayanağı olmadığından keyfi görünmektedir. Neden gözaltında tutulduğuna dair bilgi verilmedi. Suriye'den gelen bir mülteci olarak F.M.'ye Türkiye hukuku uyarında Geçici Koruma Statüsü verilmelidir. Avukatı gözaltından salıverilmesi için mahkemeye başvurdu ancak 7 Aralık itibarıyla bu konuda herhangi bir mahkeme kararı verilmedi." 

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